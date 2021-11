Crèche vivante de Noël à Lambader Plouvorn, 30 novembre 2021, Plouvorn.

Crèche vivante de Noël à Lambader Lambader Chapelle de Lambader Plouvorn

– Lambader Chapelle de Lambader

Plouvorn Finistère Plouvorn

Près de trente figurants, musiciens et choristes interprètent une crèche vivante de Noël, autrefois appelée « Mysteriou », dans la chapelle Notre-Dame-de-Lambader spécialement mise en lumière.

Deux représentations son programmées à 15h et 16h30 avec des passages en breton et en français. Spectacle au chapeau.

Café, gâteaux, crêpes et vin chaud sur place.

Port du masque obligatoire. Pass sanitaire demandé.

avelambader@outlook.fr +33 6 65 44 13 44

Près de trente figurants, musiciens et choristes interprètent une crèche vivante de Noël, autrefois appelée « Mysteriou », dans la chapelle Notre-Dame-de-Lambader spécialement mise en lumière.

Deux représentations son programmées à 15h et 16h30 avec des passages en breton et en français. Spectacle au chapeau.

Café, gâteaux, crêpes et vin chaud sur place.

Port du masque obligatoire. Pass sanitaire demandé.

Lambader Chapelle de Lambader Plouvorn

dernière mise à jour : 2021-11-26 par