Haute-Loire Découvrez ou redécouvrez la crèche vivante de Noël sur le site d’Artias.

Chants, contes de Noël, vin et chocolat chaud vous attendent.

Couvrez vous bien et venez nous rejoindre tout là haut au pied du château. les.amis.dartias@gmail.com +33 6 07 02 99 59 https://lesamisdartias.org/ Retournac

