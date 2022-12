Crèche vivante de l’abbaye de Saint-Ferme Saint-Ferme, 8 janvier 2023, Saint-Ferme Saint-Ferme.

Crèche vivante de l’abbaye de Saint-Ferme

D127 Saint-Ferme Gironde

2023-01-08 11:00:00 – 2023-01-08 17:00:00

Saint-Ferme

Gironde

Saint-Ferme

EUR Après deux ans d’absence, c’est le grand retour de la traditionnel crèche vivante de l’abbaye de Saint Ferme .

La scène se déroule comme telle : les figurants de tous âges arrivent en procession jusqu’à l’autel où ils vont jouer en occitan et vêtus de costumes d’époque. Tout est animé et vivant, y compris les animaux. Le bébé est également un vrai nouveau-né.

Cette année la messe sera chantée en occitan par le groupe folklorique « Le poutou Toulousain » et sera suivi d’un verre de l’amitié offert et d’un repas convivial animé par le groupe dans la salle de l’Abbaye.

