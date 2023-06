Dans les grandes lignes Crèche Tony-Lainé Bobigny, 6 juin 2023, Bobigny.

Dans les grandes lignes Mardi 6 juin, 09h30, 10h45 Crèche Tony-Lainé

Un grand titre pour une petite forme, pour les petites et grandes personnes

Dès 6 mois

Pour les crèches et lieux non dédiés

plonger au cœur des lieux de vie des habitants, des petites personnes et des adultes qui accompagnent

Affirmer l’ambition de ce qu’on amène aux très jeunes enfants. Oser le beau, le très grand comme le très petit, le fort comme le doux, la pensée complexe, les grandes eaux et les grands rêves.

« Une ligne, c’est un point parti en promenade» (Paul Klee). De tous temps, par la marche, l’écriture, le dessin et le tissage, les êtres ont tracé des lignes. Créé in situ dans les structures petite enfance, au contact des enfants et de leurs espaces du quotidien, “Dans les grandes lignes” accompagne les tout-petits dans la construction de leur rapport aux autres et au monde. Inspirée par les textes de l’anthropologue Tim Ingold, la compagnie propose un spectacle mêlant musique, mouvement et manipulation de matières, et nous invite à parcourir ces fils, traits, traces, flux et sillons qui dessinent autant de façons de penser, d’habiter et de se relier.Petit cousin de la création Entre les lignes,Dans les grandes lignes est le deuxième volet du triptyque issu de la recherche La Vie Des Lignes.

Crèche Tony-Lainé 26 rue de la Ferme, 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « diffusion@cielunatic.com »}]

