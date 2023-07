« Mon doudou de poche » – Résidence d’artiste en crèche Crèche Sainte-Croix Nice, 21 juillet 2023, Nice.

« ​Mon doudou de poche »

Résidence artistique dans la crèche Sainte-Croix ​

Du 1​0 au 21 Juillet, dans le cadre d’une résidence à la crèche Sainte Croix, l’artiste plasticienne Léa Casacci intervient auprès des « astucieux » (un groupe d’enfants de 2 ans à 3 ans).

La première semaine est un temps qui lui sert à rencontrer les enfants, à observer comment ils gèrent leurs émotions et, plus précisément, quels éléments les apaisent dans leur individualité ?

« Et si tu pouvais avoir un doudou dans ta poche – quel animal, objet, nourriture (…) tu choisirais ? »

Les ateliers commenceront durant la 2ème semaine et consisteront à personnaliser son doudou de poche par le biais du cyanotype* ( déf. « L’empreinte du bleu » une technique d’impression photographique ancestrale) sur des morceaux de tissus récupérés de la maison.

Vous pourrez observer leurs œuvres de poches lors de la restitution du vendredi 21 Juillet.

Pour plus d’informations sur le travail de l’artiste et ses ateliers précédents :

https://instagram.com/lea.casacci?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://instagram.com/tempo.serendip?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://leacasacci.wixsite.com/book​

Crèche Sainte-Croix 38 avenue de la république, 06300 Nice Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 93 26 10 23

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@lea.casacci) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/240450031_543962613516985_2226260980104564416_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=s9yrMUXnLosAX-XVRbp&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfBMGnIfEs2nOhtmn-jWlp4SuQsNj6X376CpHz_3iKn90A&oe=64D60704 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/lea.casacci/ », « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://instagram.com/lea.casacci?igshid=MzRlODBiNWFlZA== »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

Œuvres des crèches de Nice

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T16:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:30:00+02:00

© Léa Casacci