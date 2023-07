« Mon doudou de poche » – Résidence « Rouvrir le monde » à la crèche Sainte-Croix, Nice. Crèche Sainte-Croix Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Nice « Mon doudou de poche » – Résidence « Rouvrir le monde » à la crèche Sainte-Croix, Nice. Crèche Sainte-Croix Nice, 21 juillet 2023, Nice. « Mon doudou de poche » – Résidence « Rouvrir le monde » à la crèche Sainte-Croix, Nice. Vendredi 21 juillet, 16h00 Crèche Sainte-Croix « Mon doudou de poche »​ Résidence artistique de Léa Casacci à la crèche Sainte-Croix dans le cadre du dispositif « Rouvrir le monde » – DRAC PACA​ Cette semaine, nous avons commencé les ateliers avec le groupe des « astucieux » (enfants de 2 à 3ans). Ils ont découvert l’impression sur tissu avec un procédé photographique, le cyanotype (def. « Empreinte du bleu » – découvert au 19e siècle).

Vous pouvez découvrir le travail de l’artiste et ses différents ateliers sur ces réseaux :​

1​• https://instagram.com/tempo.serendip?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

2​• https://instagram.com/lea.casacci?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Crèche Sainte-Croix 38 avenue de la république, 06300 Nice Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 93 26 10 23 https://www.odcnice.fr/

2023-07-21T16:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00

