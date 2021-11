Crèche Percheronne Appenai-sous-Bellême, 4 décembre 2021, Appenai-sous-Bellême.

Crèche Percheronne Appenai-sous-Bellême

2021-12-04 15:00:00 15:00:00 – 2022-11-24 18:00:00 18:00:00

Appenai-sous-Bellême Orne Appenai-sous-Bellême

Sur plus de 20m2 de décors, venez découvrir un village percheron du XIXe siècle avec plus d’une soixantaine de santons. Retrouvez les métiers anciens mais aussi les coutumes et traditions du Perche à travers cette crèche unique et originale.

Une féérie de Noël à voir en famille !

Crèche ouverte les samedis et dimanches entre 15h et 18h du 04 décembre 2021 au 02 janvier 2022.

+33 6 30 65 12 54

Appenai-sous-Bellême

