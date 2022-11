CRÈCHE MUSICALE Seingbouse, 18 décembre 2022, Seingbouse.

Église Saint-Jacques-le-Majeur: Le Conseil de Fabrique de l’église de Seingbouse et les Amis de la Crèche mettent en place, à partir du premier dimanche de l’Avent, une crèche musicale et à thèmes de 40m². Cette crèche a été mise en place il y a plus de 30 ans à l’initiative de l’Abbé Victor Didelon et M. et Mme Henry. Les personnes souhaitant des explications et venir visiter la crèche en dehors des horaires d’ouverture peuvent contacter M. Aronica au 03 87 89 43 59. L’église, construite en 1717 et reconstruite en 1817, est une étape du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Tout pèlerin de passage peut faire tamponner son livret en mairie.

+33 3 87 89 43 59

Monsieur Aronica

