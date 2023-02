Découverte de la crèche municipale et du relais petite enfance de Voreppe crèche municipale de Voreppe Voreppe Catégories d’Évènement: Isère

Découverte de la crèche municipale et du relais petite enfance de Voreppe crèche municipale de Voreppe, 25 mars 2023, Voreppe. Découverte de la crèche municipale et du relais petite enfance de Voreppe Samedi 25 mars, 08h30 crèche municipale de Voreppe Découverte de la crèche municipale et du relais petite enfance de Voreppe crèche municipale de Voreppe 100, rue des Tissages Voreppe 38340 Isère Auvergne-Rhône-Alpes La crèche municipale et le R.P.E vous accueillent autour d’un café et propose de vous faire découvrir la structure et d’assister à un atelier contes de la médiathèque de Voreppe de 8h30 à 12h. Gratuit, sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T08:30:00+01:00

2023-03-25T12:00:00+01:00

