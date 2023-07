Ateliers et résidence aux Tourterelles Crèche Les Tourterelles Nice, 17 juillet 2023, Nice.

CONFERENCE DANSEE

Résidence de recherche et de création au sein de la crèche des Tourterelles.

Notre étude s’efforcera de répondre à une question : comment la pratique somatique du Feldenkrais peut amener à une forme spectaculaire ?

Cette forme spectaculaire, en cours de recherche, se présentera sous la forme d’une conférence dansée, pour 2 danseuses.

Des ateliers seront organisés au sein de la crèche. Ils ont pour objectif de sensibiliser l’enfant au mouvement dansé, de le mettre à l’écoute de son corps, de celui des autres et de ses émotions. Ceci se fait en lien avec un travail sur la perception, les sensations et l’espace. Afin d’être à l’écoute de soi et des autres, nous partagerons une pratique artistique ensemble à partir de l’exploration et de l’improvisation. Je travaille autant sur ce que les enfants proposent que sur les différents outils que je leur amène.

L’expérience artistique et esthétique est un aspect fondamental et fondateur pour le devenir adulte de l’enfant, la présence d’artistes en résidence au quotidien avec eux est donc nécessaire.

Afin de sensibiliser les équipes de la crèche à ma pratique artistique et à celle du Feldenkrais, le personnel sera invité à suivre mon travail durant leur temps de pause. Je leur proposerai un échauffement commun et la transmission d’un extrait de la partie dansée de la conférence. Je choisirais également des extraits vidéos, images, textes à lire et regarder ensembles. Il s’agit de partager les différentes références qui alimentent ma recherche.

