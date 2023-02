Forum d’ouverture de la Semaine Nationale de la Petite Enfance – Samedi 18 mars Crèche Les P’tits Câlins, 18 mars 2023, Saint-Georges-de-Montaigu.

Entrée libre

FORUM D’OUVERTURE

Lors de ce temps fort marquant le début de la Semaine Nationale de la Petite Enfance, venez rencontrer les professionnelles de la petite enfance exerçant dans les communes de Terres de Montaigu. Les équipes, notamment le Relais Petite Enfance, vous renseigneront sur l’offre d’accueil individuel et collectif existant sur le territoire, sur le métier d’assistante maternelle et de garde à domicile, et plus largement sur les métiers de la petite enfance. Plusieurs animations seront également proposées aux enfants durant cette matinée par les crèches de Montaigu et Les P’tits Câlins, la micro-crèche Les Mini Pouss,la halte-garderie Les P’tites Fripouilles et le LAEP Les Touchatous.

Crèche Les P’tits Câlins Rue Pasteur, Saint-Georges-de-Montaigu, Montaigu-Vendée Saint-Georges-de-Montaigu 85600 Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T08:30:00+00:00 – 2023-03-18T11:00:00+00:00