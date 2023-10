Journée de la parentalité Crèche les Oursons Mougins, 21 octobre 2023, Mougins.

Animations et informations réservées aux futurs parents, parents et enfants de moins de 3 ans et plus si besoin d’un accompagnement particulier.

Toute la journée

Buvette

(Apporter pour petits et grands un gobelet par personne)

Stand d’informations de la CAF

Stand d’informations service petite enfance

Baby-gym

Espace sensoriel

Jeux libres

Matin

Atelier cuisine

Sensibilisation autour du repas et de l’oralité

Atelier yoga

(Prévoir pour petits et grands une tenue confortable)

Sensibilisation au portage à bras et en écharpe

Kamishibaï

Ferme pédagogique

(Apporter dans un sac pour petits et grands chaussures ou bottes pouvant être salies)

Comment lutter contre les perturbateurs endocriniens à la maison ?

(atelier fabrication et information)

Après-midi

Éveil musical

Relaxation avec mon bébé

Sensibilisation aux gestes de premiers secours avec mon enfant

Mon enfant et moi face aux écrans

A la découverte des petits animaux

(Apporter dans un sac pour petits et grands chaussures ou bottes pouvant être salies)|

Crèche les Oursons 75 chemin de l'espagnol, 06250 Mougins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:30:00+02:00

