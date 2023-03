Crèche Les Lutins Crèche Les Lutins Bussy-Saint-Georges Catégories d’Évènement: Bussy-Saint-Georges

Seine-et-Marne

Crèche Les Lutins Crèche Les Lutins, 20 mars 2023, Bussy-Saint-Georges. Crèche Les Lutins 20 mars – 14 avril Crèche Les Lutins 2 matinées chaque semaine :

• Ateliers créatifs parents-enfants fresque de peinture…

• Fabrication de pâte à modeler Les mercredis 10h30-11h : ateliers cuisine parents-enfants Tous le mois : parcours moteur POP et espace lecture POP Mardi 28 mars : atelier potager Jeudi 13 avril : carnaval et goûter partagé sur la structure Œuvre collaborative à toutes les structures petite enfance avec des boîtes à chaussure Crèche Les Lutins 2 rue Jean Monnet 77600 bussy-saint-georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T09:00:00+01:00 – 2023-03-20T17:00:00+01:00

2023-04-14T09:00:00+02:00 – 2023-04-14T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne Autres Lieu Crèche Les Lutins Adresse 2 rue Jean Monnet 77600 bussy-saint-georges Ville Bussy-Saint-Georges Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Crèche Les Lutins Bussy-Saint-Georges

Crèche Les Lutins Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bussy-saint-georges/

Crèche Les Lutins Crèche Les Lutins 2023-03-20 was last modified: by Crèche Les Lutins Crèche Les Lutins Crèche Les Lutins 20 mars 2023 Bussy-Saint-Georges Crèche Les Lutins Bussy-Saint-Georges

Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne