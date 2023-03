Journée haute en couleur Crèche le coin des faons Samer Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Journée haute en couleur Crèche le coin des faons, 21 mars 2023, Samer. Journée haute en couleur Mardi 21 mars, 07h30 Crèche le coin des faons A l’ocassion de la journée internationnale de la trisomie 21, nous proposons aux familles de déparaillé les chaussettes de leur enfants mais aussi de les habiller avec des couleurs POP, flash ! L’équipe jouera évidement le jeu :) Tout est permis ! Crèche le coin des faons 30 rue jean moulin 62830 samer Samer 62830 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

