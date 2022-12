POP ! Un livre qui prend vie en musique Crèche « La Petite Cabane » Éloyes Catégories d’évènement: Éloyes

Vosges

POP ! Un livre qui prend vie en musique Crèche « La Petite Cabane », 22 mars 2023, Éloyes. POP ! Un livre qui prend vie en musique Mercredi 22 mars 2023, 10h00 Crèche « La Petite Cabane » Une histoire autour des couleurs, de la peinture,un livre en tissus blanc qui prendra vie sous les mains des enfants. Le tout sur de la musique pop ! De quoi éveiller les 5 sens de manière festive. Crèche « La Petite Cabane » 14 rue de la Moraine 88510 Eloyes Éloyes 88510 Vosges Grand Est Réservé :

– aux enfants de la crèche et leurs parents

– aux assistants maternels, parents employeurs et enfants du secteur de la CCPVM

– à la classe d’éveil musical de l’école de musique intercommunales « le Cercle » Evènement sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T10:00:00+01:00

2023-03-22T11:00:00+01:00

