Micro crèche Graines d’écolos CRECHE GRAINES D ‘ECOLOS FRANCHEVILLE Catégories d’évènement: Francheville

Métropole de Lyon

Micro crèche Graines d’écolos CRECHE GRAINES D ‘ECOLOS, 19 décembre 2022, FRANCHEVILLE. Micro crèche Graines d’écolos Lundi 19 décembre, 09h30 CRECHE GRAINES D ‘ECOLOS Micro crèche Graines d’écolos CRECHE GRAINES D ‘ECOLOS 1 BIS CHEMIN DU TOREY 1 BIS CHEMIN DU TOREY FRANCHEVILLE 69340 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

06 42 10 21 19 http://www.rdvpetiteenfance.fr MICRO-CRECHE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-19T09:30:00+01:00

2022-12-19T11:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Francheville, Métropole de Lyon Autres Lieu CRECHE GRAINES D 'ECOLOS Adresse 1 BIS CHEMIN DU TOREY 1 BIS CHEMIN DU TOREY Ville FRANCHEVILLE lieuville CRECHE GRAINES D 'ECOLOS FRANCHEVILLE Departement Métropole de Lyon

CRECHE GRAINES D 'ECOLOS FRANCHEVILLE Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/francheville/

Micro crèche Graines d’écolos CRECHE GRAINES D ‘ECOLOS 2022-12-19 was last modified: by Micro crèche Graines d’écolos CRECHE GRAINES D ‘ECOLOS CRECHE GRAINES D 'ECOLOS 19 décembre 2022 CRECHE GRAINES D 'ECOLOS FRANCHEVILLE Francheville

FRANCHEVILLE Métropole de Lyon