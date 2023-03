Crèche Graine de Paradis Crèche Graine de Paradis Bussy-Saint-Georges Catégories d’Évènement: Bussy-Saint-Georges

Exposition : réalisation d'une exposition des professionnelles accueillants les enfants, en photo façon Warhol

Du 20 au 24 mars :

• Création de la sculpture dinosaure POP en 3D autour de différentes activités créatives avec différents matériaux

• Temps de lecture autour des livres POP le dinosaure

Du 20 mars au 9 avril : écoute de musique Pop

21 mars : atelier potager

Du 27 mars au 9 avril : exposition de la sculpture dans le hall d’entrée

Œuvre collaborative à toutes les structures petite enfance avec des boîtes à chaussure

