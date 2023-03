Semaine POP! CRECHE FAMILIALE ADMR LES BAMBINS BESSAN Catégories d’Évènement: Bessan

Hérault

Semaine POP! CRECHE FAMILIALE ADMR LES BAMBINS, 20 mars 2023, BESSAN. Semaine POP! 20 et 24 mars CRECHE FAMILIALE ADMR LES BAMBINS Des activités POP chez les bébés, chez les grands, et chez les assistantes maternelles CRECHE FAMILIALE ADMR LES BAMBINS ROUTE DE MONTBLANC BESSAN 34550 Hérault Occitanie 04 67 00 81 15 http://www.rdvpetiteenfance.fr MULTI-ACCUEIL FAMILIAL Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T08:00:00+01:00 – 2023-03-20T08:30:00+01:00

2023-03-24T08:00:00+01:00 – 2023-03-24T08:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bessan, Hérault Autres Lieu CRECHE FAMILIALE ADMR LES BAMBINS Adresse ROUTE DE MONTBLANC Ville BESSAN Departement Hérault Lieu Ville CRECHE FAMILIALE ADMR LES BAMBINS BESSAN

CRECHE FAMILIALE ADMR LES BAMBINS BESSAN Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bessan/

Semaine POP! CRECHE FAMILIALE ADMR LES BAMBINS 2023-03-20 was last modified: by Semaine POP! CRECHE FAMILIALE ADMR LES BAMBINS CRECHE FAMILIALE ADMR LES BAMBINS 20 mars 2023 Bessan CRECHE FAMILIALE ADMR LES BAMBINS BESSAN

BESSAN Hérault