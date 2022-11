Crèche et exposition de santons de la Maison Fouque Marignane, 2 décembre 2022, Marignane.

2022-12-02 – 2022-12-23

Hôtel de Ville : Salon rouge Esplanade Laurens Deleuil

Marignane

Bouches-du-Rhône

Marignane

Crèche en perspective qui commence avec des santons de 20 cm jusqu’à 6 cm et de nombreuses habitations comprenant des pièces de collection. Elle est réalisée dans un décor constitué d’éléments naturels représentant les paysages et les scènes typiques de la vie en Provence.

Plus de 500 sujets sont exposés entre la crèche et les vitrines.



Depuis quatre générations de santonniers créateurs, les pièces sont conçues artisanalement dans le respect de la tradition provençale et du détail. Elles sont en argile et décorées à la main par les membres de la famille Fouque.

Un incontournable à Marignane !

Crèche monumentale et exposition de santons de la Maison Fouque d’Aix-en-Provence. Ce sont des modèles uniques !

A côté, reconstitution d’une table de la Veillée Calendale et ses 13 desserts, et d’un atelier de santonniers.

