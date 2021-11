Léoncel Léoncel Drôme, Léoncel Crèche de Noël Léoncel Léoncel Catégories d’évènement: Drôme

Léoncel

Crèche de Noël Léoncel, 4 janvier 2021, Léoncel. Crèche de Noël Léoncel

2021-01-04 14:00:00 – 2021-01-03 18:00:00

Léoncel Drôme Léoncel Féérie de Noël autour de la crèche à l’auberge de Léoncel

Les santons racontent nos montagnes

Tous les ans, enfants et parents sont conviés à une déambulation dans des univers magiques et nouveaux ! +33 6 79 56 01 56 Léoncel

dernière mise à jour : 2020-12-18 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Léoncel Autres Lieu Léoncel Adresse Ville Léoncel lieuville Léoncel