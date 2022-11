Crèche de Noël Lampaul-Guimiliau Lampaul-Guimiliau Catégories d’évènement: Finistère

2022-12-10 09:00:00 – 2023-01-12 18:00:00

Pour les 30 ans de la crèche de Noël, tous les éléments réalisés depuis 3 décennies seront exposés, soit une trentaine d'éléments, dans l'église. La crèche reproduit les villages d'antan, avec les bâtiments existants ou disparus de la commune.

