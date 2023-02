[Semaine Nationale de la Petite Enfance] Peinture POP-RE – mercredi 22 mars Crèche de Montaigu Montaigu Catégories d’Évènement: Montaigu

[Semaine Nationale de la Petite Enfance] Peinture POP-RE – mercredi 22 mars Crèche de Montaigu, 22 février 2023, Montaigu. [Semaine Nationale de la Petite Enfance] Peinture POP-RE – mercredi 22 mars Mercredi 22 février, 09h30 Crèche de Montaigu

Entrée libre Peinture POP-RE : c’est top et c’est pop !

Venez découvrir la peinture propre ! Un parcours coloré avec des formes tactiles attend vos enfants.

Ouvert aux parents avec leurs enfants.

Deux créneaux possibles : 9h30-10h30 et 10h30-11h30

Inscription obligatoire

Programme de la semaine disponible ici Crèche de Montaigu 4 rue de l’Aurore, 85600 Montaigu 85600 Vendée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

