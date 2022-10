Crèche de l’Eglise St Antoine Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Crèche de l’Eglise St Antoine Sélestat, 23 décembre 2022, Sélestat. Crèche de l’Eglise St Antoine

Rue St Antoine Sélestat Bas-Rhin

2022-12-23 07:00:00 – 2023-02-02 19:00:00 Sélestat

Bas-Rhin Visite de la crèche de Noël d’une surface au sol d’environ 80 m2 sur une hauteur de 6 à 8 m. La Sainte Famille, le bœuf et l’âne occupent une place centrale. Se déploie tout autour un paysage constitué de maisonnettes, ferme d’animaux empaillés évoluant sur un tapis de mousse récolté en forêt…et une cascade complète le décor. Explication ou animation sur rendez-vous. Crèche monumentale avec paysage reconstitué autour de la Sainte Famille, le bœuf et l’âne +33 3 88 92 04 45 Sélestat

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse Rue St Antoine Sélestat Bas-Rhin Ville Sélestat lieuville Sélestat Departement Bas-Rhin

Sélestat Sélestat Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/selestat/

Crèche de l’Eglise St Antoine Sélestat 2022-12-23 was last modified: by Crèche de l’Eglise St Antoine Sélestat Sélestat 23 décembre 2022 Bas-Rhin Rue St Antoine Sélestat Bas-Rhin Sélestat

Sélestat Bas-Rhin