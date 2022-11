CRÈCHE DE LA MISSION CATHOLIQUE SLOVÈNE Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Catégories d’évènement: Freyming-Merlebach

CRÈCHE DE LA MISSION CATHOLIQUE SLOVÈNE

25 décembre 2022

Moselle L’inspiration de la crèche a été pensée auprès du sculpteur Philippe PENEAUD de la montagne noire près de Carcassonne. Les essences choisies

sont le tilleul et le poirier, taillés à la tronçonneuse puis affinés à la gouge. Cette crèche a été sculptée par Jacques Keller et s’intègre tout particulièrement dans l’ensemble des mosaïques de la chapelle réalisées par les Slovènes du Bassin Houiller sous la direction de l’abbé Joseph Kamin. Messe bilingue slovène/français de 10h à 11h. +33 3 87 81 47 82 http://www.tourismefreyming-merlebach.fr/ Mission catholique Slovène

