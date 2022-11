Crèche de la Chapelle de La Persévérance Tarascon Tarascon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Noël ! Le petit monde des santons s’animent ! A cette occasion, plus de 500 santons sortis des boîtes d’un collectionneur tarasconnais font l’admiration aussi bien des petits que des grands. Cette grande crèche mise en scène par Francis Barzizza retrace autour de la Nativité, des scènes de la vie typiques et représentatives de la Provence comme la transhumance, la partie de pétanque, le camp de gitans autour de la roulotte, la Camargue avec la cabane de gardian, les vieux métiers, la fenaison ou encore la danse des cordelles. Le collectionneur accueille lui-même les visiteurs pour partager avec eux sa passion des santons. Chaque année, Tarascon célèbre Noël et organise au coeur du centre historique son marché aux santons. À cette occasion une grande crèche est installée dans la Chapelle de la Persévérance. http://www.tarascon-tourisme.com/ Rue Proudhon Chapelle de la Persévérance Tarascon

