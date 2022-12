Crèche au Plessix-Balisson Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer

Côtes-d'Armor

Crèche au Plessix-Balisson Eglise du Plessix-Balisson Beaussais-sur-Mer Côtes-d'Armor

2022-12-22 15:00:00 – 2022-12-23 17:00:00

Côtes-d’Armor Beaussais-sur-Mer Les 22 et 23 décembre de 15h à 17h, venez en famille découvrir la crèche automatisée du Plessix-Balisson. Située dans l’église du village, cette création unique en France est l’œuvre de l’artiste et ingénieur Didier Jouas Poutrel, ancien habitant du Plessix-Balisson. Elle articule par différents mouvements mécaniques plusieurs automates miniatures conçus en cire d’abeille sur l’Ave Maria de Schubert. Cette crèche est animée uniquement à cette occasion, alors ne passez pas à côté sans vous y arrêter… paroisse.ploubalay@diocese22.fr Beaussais-sur-Mer

Lieu Beaussais-sur-Mer Adresse Eglise du Plessix-Balisson Beaussais-sur-Mer Côtes-d'Armor

Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Côtes-d'Armor