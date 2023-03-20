ATELIER PARENT ENFANT EN DUO CRECHE ARSOUILLES ET P’TITES FRIPOUILLES, 20 mars 2023, Stenay.

ATELIER PARENT ENFANT EN DUO 20 – 24 mars CRECHE ARSOUILLES ET P’TITES FRIPOUILLES

VENEZ PASSEZ UN MOMENT DE PARTAGE AVEC VOTRE ENFANT AUTOUR D’UN ATELIER ARTISTIQUE

CRECHE ARSOUILLES ET P’TITES FRIPOUILLES AVENUE DES TILLEULS 55700 STENAY Stenay 55700 Meuse Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-03-20T09:00:00+01:00 – 2023-03-20T10:00:00+01:00
2023-03-24T09:00:00+01:00 – 2023-03-24T10:00:00+01:00