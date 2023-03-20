ATELIER PARENT ENFANT EN DUO CRECHE ARSOUILLES ET P’TITES FRIPOUILLES Stenay
ATELIER PARENT ENFANT EN DUO CRECHE ARSOUILLES ET P’TITES FRIPOUILLES, 20 mars 2023, Stenay.
ATELIER PARENT ENFANT EN DUO 20 – 24 mars CRECHE ARSOUILLES ET P’TITES FRIPOUILLES
VENEZ PASSEZ UN MOMENT DE PARTAGE AVEC VOTRE ENFANT AUTOUR D’UN ATELIER ARTISTIQUE
CRECHE ARSOUILLES ET P’TITES FRIPOUILLES AVENUE DES TILLEULS 55700 STENAY Stenay 55700 Meuse Grand Est
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-03-20T09:00:00+01:00 – 2023-03-20T10:00:00+01:00
2023-03-24T09:00:00+01:00 – 2023-03-24T10:00:00+01:00