Besançon 25000 Le Musée comtois vous convie à une nouvelle visite contée qui met en lumière le patrimoine culturel oral de Franche-Comté. Enfants et adultes plongent dans l’univers fabuleux et mystérieux des personnages légendaires comtois. À travers cette visite contée en famille, le public du musée est invité à partir à la rencontre de la Tante Arie, de la Vouivre, des dames vertes, blanches ou encore du dahu. Après avoir rencontré ces créatures fantastiques qui peuplent la région, le public est invité à créer son propre personnage fantastique. Entre magie et frissons, bienvenue au musée ! Nombre de places limité à 19 personnes. Réservation en ligne ou le jour-même en billetterie.

Tous les mercredis, hors vacances scolaires, à 14h30 +33 3 81 87 83 33 https://www.citadelle.com/agenda/creatures-fabuleuses/

Tous les mercredis, hors vacances scolaires, à 14h30 Citadelle 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon

