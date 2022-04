Créatures et mondes de Jules Verne Historial de la Vendée, 14 mai 2022 20:30, Les Lucs-sur-Boulogne.

Nuit des musées Créatures et mondes de Jules Verne Historial de la Vendée Samedi 14 mai, 20h30

Le monde de Jules Verne s’ouvre à vous le temps d’une soirée. Embarquez pour un Voyage Extraordinaire à l’Historial de la Vendée

À l’occasion de la 18e Nuit Européenne des Musées, le Département de la Vendée vous invite à passer une nuit inoubliable à l‘Historial de la Vendée. Le monde de Jules Verne s’ouvre à vous le temps d’une soirée. Embarquez pour un Voyage Extraordinaire en profitant de nombreux spectacles, expériences, ateliers…

L’Historial de la Vendée est un Musée de France ouvert en 2006. Au delà de son architecture remarquable et son intégration dans le paysage, il demeure un lieu de découverte du patrimoine vendéen hors du commun. Avec 3 300 m² d’expositions, c’est un musée de société unique en son genre qui conduit le visiteur au travers 7000 ans d’histoire. 3000 chefs d’œuvre et objets du patrimoine mis en scène dans des décors époustouflants !

http://historial.vendee.fr/

Saturday 14 May, 20:30

Historial of Vendée is a Museum of France opened in 2006. Beyond of his(its) remarkable architecture and his(its) integration in landscape, he(it) lives(remains) a place of discovery of outstanding heritage of the Vendée. With 3 300 m ² of exhibitions(exposures), it is a museum of most unusual company(society) which leads(drives) the visitor to fault 7000 years of history(story). 3000 masterpieces and objects of the heritage the staged in incredible decorations(sets)!

Con motivo de la 18ª Noche Europea de los Museos, el Departamento de la Vendée le invita a pasar una noche inolvidable en el Historial de la Vendée. El mundo de Julio Verne se abre a usted por una noche. Embárcate en un Viaje Extraordinario disfrutando de numerosos espectáculos, experiencias, talleres…

Sábado 14 mayo, 20:30

Allée Paul Bazin, 85170 Les Lucs-sur-Boulogne, Vendée, Pays de la Loire 85170 Les Lucs-sur-Boulogne Pays de la Loire