CRÉATURES D’AMOUR ET DE DÉSIRS Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

CRÉATURES D’AMOUR ET DE DÉSIRS Toulouse, 23 novembre 2022, Toulouse. CRÉATURES D’AMOUR ET DE DÉSIRS

71 Rue du Taur LA CAVE POÉSIE Toulouse Haute-Garonne COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur

2022-11-23 – 2022-11-26

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur

Toulouse

Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne 11.9 14.1 EUR Venez faire, ou refaire, l’expérience de cette traversée sensorielle, à la rencontre de ces créatures d’amour et de désirs, puissantes, multiples et libres de parole. Elles vous livrent leurs perturbations intimes, jusqu’au cabaret-concert qui viendra clore la soirée ! Genre : Théâtre hybride & cabaret concert

Cie Innocentia inviolata

Les Créatures investissent la Cave Po’ pour une déambulation à la découverte de performances éclatées, dans différents espaces confinés, dans et autour du théâtre.

Salle : Cave LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse

dernière mise à jour : 2022-10-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Toulouse Haute-Garonne COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Ville Toulouse lieuville LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

CRÉATURES D’AMOUR ET DE DÉSIRS Toulouse 2022-11-23 was last modified: by CRÉATURES D’AMOUR ET DE DÉSIRS Toulouse Toulouse 23 novembre 2022 71 Rue du Taur LA CAVE POÉSIE Toulouse Haute-Garonne COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne