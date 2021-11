Toulouse Espace Bonnefoy Haute-Garonne, Toulouse Créatures d’Amour et de Désirs Espace Bonnefoy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Performances ———— **Cie Innocentia Inviolata** Une traversée sensorielle à la découverte de mystérieuses créatures-femmes – Créatures Hybride, Domestique, du Manque, des Menstrues, de la Maternité – en un parcours déambulatoire, performatif, sonore et vidéo. Puissantes, multiples, libres de parole et de corps, elles nous entraînent sur les chemins des désirs et de ses métamorphoses. **Mise en scène** Céline Nogueira **Avec** Marie Ausina, Céline Cohen, Hélène Hiquily, Emilie Perrin, Lucie Muratet En lien avec le spectacle ————————- Atelier Danse Contact / Yoga avec Céline Nogueira, sam. 4 déc. 14h30-17h30 (5€) sur inscription

