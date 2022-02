« Créatrices Pionnières : Isadora, Alice et tant d’autres ». Bibliothèque municipale, 8 mars 2022, Sotteville-lès-Rouen.

« Créatrices Pionnières : Isadora, Alice et tant d’autres ».

du mardi 8 mars au samedi 2 avril à Bibliothèque municipale

Camille Claudel, Isadora Duncan, Alice Guy… et tant d’autres artistes aujourd’hui disparues : peintres, sculptrices, chorégraphes, femmes de Lettres, photographes, cinéastes, compositrices, à chaque époque et dans chaque discipline, elles étaient présentes, créant avec détermination, redoublant de courage pour dépasser les critiques misogynes et vivre de leur art… Faisant preuve de talent et d’audace dans leur discipline artistique, interrogeant les questions de beauté, de liberté et de libre arbitre, chacune de ces femmes a été un maillon dans la lente modification du regard sur la féminité et les droits de la femme. Les créations de l’artiste **Edith Molet Oghia**, de fibres ou de métal, sont à l’image de ces femmes créatrices, fortes et fragiles à la fois. Les prénoms, silhouettes, robes et poèmes, présentés par la plasticienne témoignent de cette féminité en mouvement qui passe de l’ombre à la lumière, des effets de dentelles aux reflets du métal, et défie sans cesse la fragilité et la beauté…

Entrée libre

Une exposition de l’artiste plasticienne Edith Molet Oghia qui rend un hommage sensible à quelques créatrices, pionnières dans le domaine des arts, visible du 8 mars au 2 avril.

Bibliothèque municipale 110 Rue des Déportés, 76300 Sotteville-lès-Rouen Sotteville-lès-Rouen Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T16:00:00 2022-03-08T20:00:00;2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T17:30:00;2022-03-10T12:30:00 2022-03-10T18:00:00;2022-03-11T12:30:00 2022-03-11T18:00:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T17:30:00;2022-03-15T16:00:00 2022-03-15T20:00:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T17:30:00;2022-03-17T12:30:00 2022-03-17T18:00:00;2022-03-18T12:30:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T17:30:00;2022-03-22T16:00:00 2022-03-22T20:00:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T17:30:00;2022-03-24T12:30:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-25T12:30:00 2022-03-25T18:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T17:30:00;2022-03-29T16:00:00 2022-03-29T20:00:00;2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T17:30:00;2022-03-31T12:30:00 2022-03-31T18:00:00;2022-04-01T12:30:00 2022-04-01T18:00:00;2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T17:30:00