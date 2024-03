Créatrices ! Cirque en tout genre(s) – Du 22 mars au 5 avril La Grainerie Balma, vendredi 22 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T21:00:00+01:00

Fin : 2024-04-05T21:00:00+02:00 – 2024-04-05T22:00:00+02:00

Au retour des beaux jours – il en a encore devant lui – ce temps fort met en avant la création circassienne militante. Exigeant et engagé, il porte une parole nécessaire et souligne toujours plus fort l’importance d’oeuvrer à l’égalité des genres.

Artistes confirmé•es ou émergent•es seront au premier plan de ce festival. Entre performance innovante et transmission renouvelée, volonté de se rassembler et de repousser les limites de nos émotions, cette nouvelle édition saura vous marquer par sa diversité autant que son intensité.

16/13/10€

Pass Cratrices 3 spectacles 39/30/25€

Pass Créatrices 5 spectacles 60/50/40€

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie https://la-grainerie.net/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 24 33 91 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@la-grainerie.net »}] Basée à Balma, la Grainerie est la fabrique des arts du cirque et de l’itinérance. Multi-fonctionnelle, elle est à la fois lieu ressource pour les acteurs de la filière du cirque et lieu de diffusion de leurs créations.

