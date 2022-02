Créativité sylvestre autour du Mandala Eu, 1 mai 2022, Eu.

Créativité sylvestre autour du Mandala Eu

2022-05-01 10:00:00 – 2022-05-01 16:00:00

Eu Seine-Maritime

Baignés dans le cocon forestier, en marche d’ouverture du cœur, dans une paie profonde, nous nous relierons au vivant et au corps, à l’écoute de la nature, de notre âme, de nos sens et ressentis. Nous retrouverons la joie enfantine de créer ensemble un mandala éphémère suivi d’un cercle de partage. Des mouvements bioénergétiques et de coach respiration, favoriseront les sensations de circulation de vie dans le corps, et un bon ancrage pour nos moments de rencontre avec les arbres. Et bien d’autres surprises.

A partir de 18 ans (ou 12 ans si enfant volontaire). Places limitées

Lieu de départ : Forêt d’Eu – Adresse du point de départ précisé à la réservation.

Organisation : Brigitte LEFEBVRE – Mandala Thérapeute & Bettina LANCHAIS – Guide de Bain de forêt.

bettinalanchais@gmail.com +33 6 63 41 16 44

Eu

