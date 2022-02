Créativité et Art floral : Vases complexes, biscornus ou insolites Serans Serans Catégories d’évènement: Oise

Serans 20 20 20 Le printemps est bien là…

Evoquons-le avec des créations à réaliser dans des vases complexes, troués, cassés, irréguliers ou bizarres. Exploitons ces formes curieuses pour valoriser les fleurs printanières éphémères.

Attention l’harmonie est quand même obligatoire !

fleursenliberte@orange.fr http://fleursenliberte.free.fr/ Le printemps est bien là…

Evoquons-le avec des créations à réaliser dans des vases complexes, troués, cassés, irréguliers ou bizarres. Exploitons ces formes curieuses pour valoriser les fleurs printanières éphémères.

Attention l’harmonie est quand même obligatoire !

Travail de mise au point assez technique, mais résultat assuré si vous y ajoutez une touche de fantaisie… Laure Hache

