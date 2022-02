Créativité et art floral : les ustensiles de cuisine dans les bouquets Serans Serans Catégories d’évènement: Oise

Serans

Créativité et art floral : les ustensiles de cuisine dans les bouquets Serans, 15 septembre 2022, Serans. Créativité et art floral : les ustensiles de cuisine dans les bouquets Serans

2022-09-15 – 2022-09-15

Serans Oise Serans 20 20 À partir de petits objets de cuisine détournés, vous réaliserez une composition originale en les mettant en valeur.

Un bon choix des supports, de la fantaisie, une technique adaptée seront les bons ingrédients pour créer de belles compositions originales À partir de petits objets de cuisine détournés, vous réaliserez une composition originale en les mettant en valeur.

Un bon choix des supports, de la fantaisie, une technique adaptée seront les bons ingrédients pour créer de belles compositions originales fleursenliberte@orange.fr http://fleursenliberte.free.fr/ À partir de petits objets de cuisine détournés, vous réaliserez une composition originale en les mettant en valeur.

Un bon choix des supports, de la fantaisie, une technique adaptée seront les bons ingrédients pour créer de belles compositions originales Les Fleurs en liberté

Serans

dernière mise à jour : 2022-02-02 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre

Détails Catégories d’évènement: Oise, Serans Autres Lieu Serans Adresse Ville Serans lieuville Serans Departement Oise

Serans Serans Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serans/

Créativité et art floral : les ustensiles de cuisine dans les bouquets Serans 2022-09-15 was last modified: by Créativité et art floral : les ustensiles de cuisine dans les bouquets Serans Serans 15 septembre 2022 Oise serans

Serans Oise