Créativité et Art floral : Graminées et Evocation de la Plage Serans Serans Catégories d’évènement: Oise

Serans

Créativité et Art floral : Graminées et Evocation de la Plage Serans, 9 juin 2022, Serans. Créativité et Art floral : Graminées et Evocation de la Plage Serans

2022-06-09 10:00:00 – 2022-06-09 17:00:00

Serans Oise Serans 20 20 20 L’été approche…

La composition florale sera construite à partir de cailloux et coquillages pour évoquer la plage et ses dunes, en mettant les graminées à l’honneur.

Bientôt les vacances ! L’été approche…

La composition florale sera construite à partir de cailloux et coquillages pour évoquer la plage et ses dunes, en mettant les graminées à l’honneur.

Bientôt les vacances ! fleursenliberte@orange.fr http://fleursenliberte.free.fr/ L’été approche…

La composition florale sera construite à partir de cailloux et coquillages pour évoquer la plage et ses dunes, en mettant les graminées à l’honneur.

Bientôt les vacances ! Laure Hache

Serans

dernière mise à jour : 2022-01-31 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre

Détails Catégories d’évènement: Oise, Serans Autres Lieu Serans Adresse Ville Serans lieuville Serans Departement Oise

Serans Serans Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serans/

Créativité et Art floral : Graminées et Evocation de la Plage Serans 2022-06-09 was last modified: by Créativité et Art floral : Graminées et Evocation de la Plage Serans Serans 9 juin 2022 Oise serans

Serans Oise