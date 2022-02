Créativité et art floral : gâteaux végétaux Serans Serans Catégories d’évènement: Oise

Serans

Créativité et art floral : gâteaux végétaux Serans, 12 mai 2022, Serans. Créativité et art floral : gâteaux végétaux Serans

2022-05-12 – 2022-05-12

Serans Oise Serans 20 20 Un petit plaisir gourmand et floral sans grossir !

Vous réaliserez des gâteaux avec des végétaux divers.

Serans

