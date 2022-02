Créativité et Art floral : Cocktail d’exotisme Serans Serans Catégories d’évènement: Oise

Serans

Créativité et Art floral : Cocktail d’exotisme Serans, 3 mars 2022, Serans. Créativité et Art floral : Cocktail d’exotisme Serans

2022-03-03 10:00:00 – 2022-03-03 17:00:00

Serans Oise Serans 20 20 20 La fin de l’hiver nous fait rêver d’exotisme…

A partir d’un vase cocktail, traduisons cette envie avec quelques éléments végétaux évoquant l’évasion et les formes exubérantes de la flore exotique. Une journée florale particulièrement créative où vous n’utiliserez que des éléments imposés : contenants, végétaux…

L’exotisme n’est pas toujours ailleurs, si l’on sait observer, il est souvent près de chez nous ! La fin de l’hiver nous fait rêver d’exotisme…

A partir d’un vase cocktail, traduisons cette envie avec quelques éléments végétaux évoquant l’évasion et les formes exubérantes de la flore exotique. Une journée florale particulièrement créative où vous n’utiliserez que des éléments imposés : contenants, végétaux…

L’exotisme n’est pas toujours ailleurs, si l’on sait observer, il est souvent près de chez nous ! fleursenliberte@orange.fr http://fleursenliberte.free.fr/ La fin de l’hiver nous fait rêver d’exotisme…

A partir d’un vase cocktail, traduisons cette envie avec quelques éléments végétaux évoquant l’évasion et les formes exubérantes de la flore exotique. Une journée florale particulièrement créative où vous n’utiliserez que des éléments imposés : contenants, végétaux…

L’exotisme n’est pas toujours ailleurs, si l’on sait observer, il est souvent près de chez nous ! Laure Hache

Serans

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Serans Autres Lieu Serans Adresse Ville Serans lieuville Serans Departement Oise

Serans Serans Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serans/

Créativité et Art floral : Cocktail d’exotisme Serans 2022-03-03 was last modified: by Créativité et Art floral : Cocktail d’exotisme Serans Serans 3 mars 2022 Oise serans

Serans Oise