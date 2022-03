CREATIVE FACTORY TOUR France Code Arnouville Catégories d’évènement: Arnouville

Chefs d’entreprise, Porteurs de projets, Venez rencontrer les équipes de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France et la Chambre de commerce et d’industrie du Val d’Oise lors d’un événement de networking au sein de l’entreprise France CODE. La CCI présenta les mesures du plan de relance éligibles pour les entreprises du Val d’Oise et les équipes de la CARPF présenteront les dispositifs d’aide pour les TPE/PME/ETI. Au programme : * Présentation des mesures du plan de relance * Présentation du dispositif d’accompagnement des entreprises en rebond * Présentation du programme de changement d’échelle * Présentation du dispositif “Carte cadeaux Petits Commerces” * Présentation de l’accompagnement à la digitalisation * Présentation des dispositifs d’accompagnement pour les Artisans COCKTAILS RÉSEAUTAGE

Evénements catalyseurs, les CREATIVE FACTORY TOUR rassemblent les chefs d'entreprise et les porteurs de projets autour de thématiques liées au développement économique du territoire.

