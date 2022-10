Creativa – Salon des Loisirs créatifs Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Creativa – Salon des Loisirs créatifs Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc, 3 novembre 2022, Nantes. 2022-11-03 du 3 au 6 novembre 2022 de 10h à 18h30dans le Hall XXL

Horaire : 10:00 18:30

Gratuit : non 7 € / 5 € pour les 10-18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi / gratuit pour les moins de 10 ans, pour les personnes en situation de handicap et accompagnant Billetterie : boutique.exponantes.com du 3 au 6 novembre 2022 de 10h à 18h30dans le Hall XXL Le salon des loisirs créatifs c’est une centaine de commerçants à la pointe des produits créatifs, de nombreuses animations pour permettre au public de réaliser lui-même des créations uniques et de découvrir de nouvelles techniques tout au long de ces 3 jours dédiés au Do It Yourself ! L’offre du salon se retrouve au travers d’univers thématiques :- L’art du Fil- Activités manuelles- Beaux-arts Espace enfants (ateliers et garderie créative à partir de 3 ans) Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://www.creativa-nantes.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Adresse 2B Rue des Pays de la Loire Ville Nantes lieuville Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Departement Loire-Atlantique

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Creativa – Salon des Loisirs créatifs Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc 2022-11-03 was last modified: by Creativa – Salon des Loisirs créatifs Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc 3 novembre 2022 Nantes Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes

Nantes Loire-Atlantique