Conférence en visio, le vendredi 8 octobre à 14:00

Interview, en visio-conférence, de Baptiste Mézière, ancien étudiant-entrepreneur lavallois, aujourd’hui dirigeant d’Akanthos. Il nous expliquera son parcours académique et les étapes qui l’ont conduit à créer une entreprise qui propose des prestations adaptées et très personnalisées de coaching sportif.

2021-10-08T14:00:00 2021-10-08T15:00:00

