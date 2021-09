#CREATIV21 :Table ronde : les Juniors Entreprises Conférence en visio, 4 octobre 2021, Angers.

#CREATIV21 :Table ronde : les Juniors Entreprises

Conférence en visio, le lundi 4 octobre à 18:30

Comment et pourquoi entreprendre pendant ses études ? Avec les Juniors Entreprises, nous parlerons ensemble d’expérience entrepreneuriale, du profil pour entreprendre et de la manière de faire face à un échec. Pour cette table-ronde dans le cadre de CREATIV’, nous accueillons notamment la Junior-entreprise de l’Université d’Angers (UAEC Junior Conseil) et la Junior-Entreprise de l’ESEO (SEIO) ! Les Junior-Entreprises (J.E.) sont des associations étudiantes à vocation économique et pédagogique, à but non lucratif et qui sont implantées dans les établissements d’enseignement supérieur.

sur inscription

2021-10-04T18:30:00 2021-10-04T19:30:00