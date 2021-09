Nantes Conférence en visio Loire-Atlantique, Nantes #CREATIV21 : Demo Day Régional : le pitch final ! Conférence en visio Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

#CREATIV21 : Demo Day Régional : le pitch final ! Conférence en visio, 5 octobre 2021, Nantes. #CREATIV21 : Demo Day Régional : le pitch final !

Conférence en visio, le mardi 5 octobre à 10:00

C’est le dernier moment fort de l’accompagnement Pépite de l’année 2020-2021 ! Au programme: – 10h: ouvert au public – les pitchs des étudiants entrepreneurs passés par le programme Starter lors de la dernière année universitaire – 11h30: confidentiel- chaque pitcheur aura un temps d’échanges privilégiés avec des professionnels de l’accompagnement, des financeurs ou des membres de l’écosystème régional

sur inscription

Le Demo Day permet de découvrir les étudiants entrepreneurs ayant suivi le programme PEPITE Starter. Dernier pitch pour exprimer son besoin. Conférence en visio nantes Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T10:00:00 2021-10-05T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Conférence en visio Adresse nantes Ville Nantes lieuville Conférence en visio Nantes