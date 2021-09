Angers ESSCA School of Managementrence Angers, Maine-et-Loire #CREATIV21 : Atelier de créativité avec Enactus Angers ESSCA School of Managementrence Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

#CREATIV21 : Atelier de créativité avec Enactus Angers ESSCA School of Managementrence, 6 octobre 2021, Angers. #CREATIV21 : Atelier de créativité avec Enactus Angers

ESSCA School of Managementrence, le mercredi 6 octobre à 14:00

Tu veux t’engager pour un monde plus durable ? Tu souhaites faire émerger des solutions pour répondre à un enjeu qui te touche ? Ou tu es simplement curieux.se de savoir ce qu’est Enactus ? Cet atelier sera ton événement de lancement dans l’aventure Enactus ! Un événement qui regroupe des étudiants de différents établissements de ta région qui veulent s’engager et agir en réalisant un projet qui a du sens ! Grâce à des méthodes de créativité, cet atelier te permettra de prendre de la hauteur sur ton idée et de repartir avec un plan d’action concret pour avancer ! Les objectifs de l’événement : – Te faire explorer les défis actuels du territoire. – Te permettre de faire émerger ton projet d’entrepreneuriat et d’innovation sociale en lien avec les problématiques de ton territoire. – Développer ton réseau en rencontrant et partageant avec des étudiants engagés de ta région.

sur inscription

Un atelier pour faire émerger des solutions afin de répondre à un enjeu qui te touche sur ton territoire. ESSCA School of Managementrence 1 Rue Joseph Lakanal, Angers, Pays de la Loire, 49000 Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu ESSCA School of Managementrence Adresse 1 Rue Joseph Lakanal, Angers, Pays de la Loire, 49000 Ville Angers lieuville ESSCA School of Managementrence Angers