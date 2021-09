Saint-Martin-d'Hères Grenoble Isère, Saint-Martin-d'Hères Créativ Grenoble Saint-Martin-d'Hères Catégories d’évènement: Isère

L’esprit d’entreprendre va au-delà de la seule création d’entreprise. C’est la valorisation d’un esprit engagé, proactif de personnes qui veulent imaginer et réaliser une action ambitieuse, pour eux-mêmes ou pour les autres, en résonance avec leurs valeurs. ATTENTION Certaines animations nécessitent le Pass Sanitaire !! **Lundi 4 octobre** – **Vidéo** : Le parcours Starter, accélérateur de lancement du projet jusqu’au premier client [https://youtu.be/P76ywBSLDrY](https://youtu.be/P76ywBSLDrY) – **Micro-trottoir** : de 12h à 14h devant les crous du campus, viens échanger sur le thème : Pour toi, qu’est ce veut dire « L’esprit d’entreprendre » ? **Mardi 5 octobre** – **Conférence** à 12h30 dans l’amphi de la MACI – 339 Avenue Centrale L’entrepreneuriat étudiant, c’est quoi ? – **Apér’ozer de rentrée** de 18h à 20h Amphithéâtre de la MACI – 339 Avenue Centrale Témoignage, résultats du Prix du Jeune Entrepreneur 2021 et du Prix Pépite 2021, pitchs des lauréats et moment de réseautage. Sur inscription Pass Sanitaire obligatoire **Mercredi 6 octobre** – **L’art d’entreprendre** : de 16h30 à 18h à l’école d’art, 25 rue Lesdiguières – Grenoble Présentation De l’artiste Adrien Da Silva et sa galerie TRACANELLI Pass Sanitaire obligatoire **Jeudi 7 octobre** – **Visite / dégustation à « Champiloop** », à partir 17h00 (départ en bus devant la MACI) La création d’une champignonnière accompagnée par Pépite oZer Inscription sur : [https://pepite-ozer.inook.website/fr/events/17307](https://pepite-ozer.inook.website/fr/events/17307) **Vendredi 8 octobre** – **Atelier « Viens inventer ton campus de demain »** : de 17h00 à 19h30 à EVE – 701 Av. Centrale 2h30 pour découvrir en équipe les enjeux environnementaux et sociaux pour campus que tu aimerais pour demain, suivi d’un apéro offert. Pass Sanitaire obligatoire Inscription sur : [https://pepite-ozer.inook.website/fr/events/17329](https://pepite-ozer.inook.website/fr/events/17329)

La semaine de l'esprit d'entreprendre Grenoble

