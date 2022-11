Créations originales 2022 Galerie du Montparnasse, 9 décembre 2022, Paris.

Du vendredi 09 décembre 2022 au jeudi 22 décembre 2022 :

. gratuit

Du 9 au 22 décembre, retrouvez une sélection d’artistes et d’artisan·es d’art du 14e arrondissement à la galerie du Montparnasse !

À l’initiative de Carine Petit, Maire du 14e, Mélody Tonolli et Valentin Guenanen, élu·e·s en charge respectivement de la Culture et des Métiers d’art, Créations originales est l’occasion de découvrir les créations des artistes et artisan·es d’art du 14e arrondissement à la Galerie du Montparnasse à l’approche des fêtes de Noël !

Cette exposition collective sera l’occasion pour nos artistes et artisan·es d’art d’exposer toute l’originalité de leurs œuvres, et de montrer l’exigence et le savoir-faire de leurs métiers.

Les créations de chaque exposant·e sont proposées à la vente.

Exposant·es

Du vendredi 9 au jeudi 15 décembre :

– Emmanuelle Bonis-Charancle

– France Dumas

– Nilufar Jahan

– Meriam Lakhssassi

– Antoine Piechaud

– Valentin Prevot

– Jade Saint-Paul

– Sholby

Du vendredi 16 au jeudi 22 décembre :

– Julie Bordron

– Bérengère Félix (Atelier Litchi)

– Akiyo Kajiwara

– Sophie Martet

– Marie-Louise Orlach

– Prudence Richard

– Daniela Roman

Galerie du Montparnasse 55, rue du Montparnasse 75014 Paris

Contact : culture14@paris.fr

Mairie du 14e