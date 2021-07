Strasbourg Foyer de la Jeunesse Charles Frey Bas-Rhin, Strasbourg Créations et archives à la salle des fêtes du foyer ! Foyer de la Jeunesse Charles Frey Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Découvrez la salle des fêtes du foyer de la Jeunesse et admirez une exposition de photos d’archives et de créations des enfants avec l’Espace Européen Gutenberg. * Découverte de la salle des Fêtes du Foyer de la Jeunesse Charles Frey et de son Vitrail « Le Waisenumzug » de 1608. * Exposition de photos d’archives et de créations des enfants en partenariat avec l’Espace Européen Gutenberg. _Les visites se feront sur inscription en précisant l’heure d’arrivée et seront confirmées selon les disponibilités :_ biblio.enfants@foyercharlesfrey.fr

Gratuit. Sur inscription.

Foyer de la Jeunesse Charles Frey 1 place Henri Will, 67100 Strasbourg Strasbourg Neudorf Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

