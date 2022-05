Créations chorégraphiques par les élèves de l’option Art Danse du Lycée Edouard Herriot Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle) Troyes Catégories d’évènement: Aube

Depuis 2015, les élèves de l’option Art Danse sont familiers de la Nuit des Musées en offrant au public des chorégraphies inédites et originales dans le jardin du Musée Saint-Loup. Sous la direction de leur professeur d’EPS, Sabrina Mieur et de la chorégraphe Aurore Castan-Aïn, les promotions 2021-2022 dansent sur des thèmes très variés de la liberté au harcèlement en passant par une relecture d’un classique avec « le lac des Cygnes » !

Entrée libre

Depuis 2015, les élèves de l’option Art Danse sont familiers de la Nuit des Musées en offrant au public des chorégraphies inédites et originales. Cette année, ils reviennent encore plus créatifs ! Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle) Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes Troyes Aube

