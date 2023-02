Atelier Vitraux d’art et fusing Création vitraux et verre contemporain Esquerchin Catégories d’Évènement: Esquerchin

Atelier Vitraux d'art et fusing 27 mars – 2 avril Création vitraux et verre contemporain Découverte de la réalisation ou restauration d'un vitrail. Création vitraux et verre contemporain 499 rue Marcel Leroy 59553 ESQUERCHIN Esquerchin 59553 Nord Hauts-de-France Du lundi 27 au vendredi 31 mars 2023

L’art du vitrail est une technique exigeante et peu répandue dans le monde artistique. Vous découvrirez la « naissance » et la fabrication des vitraux, des esquisses et cartons préparatoires à la peinture du verre coloré. Des ajouts de pièces dites « en fusing » y sont ajoutées.

Travail qui sera conçu aussi bien pour des demeures particulières, des églises, que pour des musées. Les thèmes rencontrés dans toute la production sont ceux des mythes de l’humanité, les thèmes symboliques, mystiques. Mais aussi des réalisations décoratives et florales.

Ces thématiques sont intimement liées au fait que mon art est souvent associé à toutes les productions artistiques dotées d’une dimension sacrée, spirituelle ou poétique.

